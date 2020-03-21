Tetiği çeken firarda

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir evde sağ bacağında silahla vurulan Vedat Baltacı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, olayla ilgili tutuklanan

Mahsun Gül, Azad Kurtar, Yusuf Rizgar Özdemir, Süleyman Duymuş ve Abdullah Kaya hakkındaki soruşturmada tamamlandı.

Yapılan soruşturma sonucu 5 şüphelinin olay esnasında orada oldukları ancak suçla bağları olmadığı anlaşıldı. Tetiği çeken kişinin olay yerinden kaçtığı ancak henüz tespit edilemediği belirtildi. Polis, tetiği çeken kişinin kim olduğunu tespit ederken, yakalanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

Soruşturma amaçlı gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alınan 4 kişi suçsuz oldukları anlaşılarak dün serbest bırakıldı.

Ne olmuştu

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir evde 16 Mart 2020 tarihinde saat 21.10 sıralarında meydana gelen olayda Vedat Baltacı sağ bacağından iki kez silahla vurulmuştu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baltacı ameliyatın arından gözetim altına alınmıştı.

Polis, olayla ilgili şüpheli gördüğü Mahsun Gül, Azad Kurtar, Yusuf Rizgar Özdemir, Süleyman Duymuş ve Abdullah Kaya’yı soruşturma amaçlı gözaltına almıştı. Yapılan soruşturma sonucu 5 kişinin suçsuz olduğu anlaşıldı. Polis, tetiği çeken kişinin kim olduğunu tespit ederken, yakalanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.