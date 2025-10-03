Altınlar kayıp

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde, temizlikçi olarak çalışan T.H. (K-37), çalıştığı evden muhtelif ziynet eşyalarını çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Çalınan eşyaların bir adet Cumhuriyet altını, dört Ata lirası, üç yarım Cumhuriyet altını ve dokuz adet çeyrek Cumhuriyet altını olduğu açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlının evinde arama yapıldığı ancak çalınan ziynet eşyalarının bulunamadığı belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 2025 yılı Ocak ayında itibaren H.E.’ye ait ikametgahta temizlikçi olarak çalışmaya başladığını belirtti.

Polis, zanlının Eylül ayı içerisinde ev sahibine ait yatak odasında bulunan dört çekmeceli komodinin alt çekmecesinde muhafaza edilen ziynet eşyalarının çalındığını açıkladı. Polis, çalınan eşyaların bir adet Cumhuriyet altını, dört Ata lirası, üç yarım Cumhuriyet altını ve dokuz adet çeyrek Cumhuriyet altını olduğunu kaydetti.

Polis, ev sahibi H.E.’nin 18 Eylül 2025 tarihinde altınların yerinde olmadığını fark ettiğini, zanlıya sorduğunda hırsızlığı kabul ettiğini, altınları geri vereceğine dair söz verdiğini ancak yerine getirmemesi üzerine 1 Ekim 2025’te şikâyette bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve kalmakta olduğu evde arama yapıldığını aktardı. Yapılan aramalarda çalındığı belirtilen altınların bulunamadığını kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın henüz başında olunduğunu ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.