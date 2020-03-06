‘Corona’ korkusu

Riskli ülkelere seyahat yapan 400 kadar Kıbrıslı Rum ve yabancının adaya dönüş sonrasında kendi evlerinde izole altında tutulduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de kendi evinde izole durumda bulunduğunu, bakanın geçtiğimiz Cuma günü, corona virüsü salgınının yoğun şekilde görüldüğü İtalya’nın kuzeyinden adaya dönüş yapmasının akabinde kendisini evde izole ettiğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis, önlemler çerçevesinde 14 gün boyunca evinde kalacak ve çalışmalarını evinden yürütecek.

APOEL fanatikleri eylem yaptı

Bu arada APOEL futbol takımının ırkçı taraftarının önceki akşam “Ledra Kapısı’nda” (Uzun Yol) sınır kapılarının tamamının kapatılmasını destekleyen bir eylem gerçekleştirdi.

Habere göre, Lokmacı sınır kapısına gelen bir grup gösterici, sınır kapılarının kapatılmasının protesto edildiği bir eylemde RMMO askerine yönelik saldırı iddiası çerçevesinde “Ellerini Askerden Çek” ve “Barikatların Kapatılmasına Evet” yazılı pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Gazete ayrıca, barikatların kapatılmasını destekleyen bir derneğin ise bugün saat 19.30’da Ledra kapısında eylem gerçekleştireceğini vurguladı.