Dostları uğurladı

Ömer KADİROĞLU

Yaşamını yitiren basın camiasının duayen ismi 89 yaşındaki Hüseyin Kanatlı dün son yolculuğuna uğurlandı.

Kanatlı için ilk olarak 60 yıla yakın hizmet verdiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) tören düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Kanatlı’nın cenazesi İsmail Safa Camisi’ne götürüldü.

Kanatlı, dualar ve sevenlerinin gözyaşları arasında Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Meslektaşları son görevini yaptı

Tüm yaşamı boyunca basın camiasında yer alan ve herkes tarafından çok sevilen Kanatlı dün son yolculuğuna uğurlandı. Kanatlı için ilk tören BRTK’da düzenlendi. BRT’de düzenlenen törene ailesi, sevenleri ve siyasiler katıldı. Törende Kanatlı’nın hayatını anlatan bir kısa film gösterimi yapıldı. Törende konuşmalar yapıldı.

Özkurt: Sesi ile büyüdük

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, merhum Hüseyin Kanatlı’nın uzun yıllar sesi ile BRT’ye can verdiğini söyledi. “Biz şanslı nesilleriz. Çünkü programları ve sesi ile büyüdük” diyen Özkurt, Kanatlı’nın hastalanıncaya kadar BRT’de programlarına devam ettiğini anlattı.

Solakay: İnsanları çok severdi

Merhum Hüseyin Kanatlı’nın kızı Özen Solakay da, yıllar önce annesini kaybettiklerini ve annesinin ölümünün ardından babası ile daha çok kenetlendiklerini anlattı. “İnsanları çok severdi. Dünyalar iyisi bir insandı. Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum” diyen Solakay, babasının sonsuza kadar yaşayacağını kaydetti.

Tatar: İşini severek yaptı

Başbakan Ersin Tatar da Kanatlı’nın Kıbrıs Türkü’ne mal olmuş, sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu söyledi. Kanatlı’nın işini severek yaptığını ve yüreklerde taht kurduğunu kaydeden Başbakan Tatar, Kanatlı’nın Kıbrıs Türkü’nün gerçek sesi olduğunu ifade etti. Başbakan Tatar, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Töre: Örnek bir kişilikti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, merhum Kanatlı’nın dürüstlüğü ve karakteri ile örnek bir kişilik olduğunu vurguladı. Kanatlı’nın işini sevdiğini ve insanlara örnek olduğunu kaydeden Töre, mesleğinde geniş izler bıraktığını belirtti.

Erhürman: Kıbrıs beyefendisi idi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise merhum Kanatlı’nın mesleğinin ustası ve Türkçe’yi en iyi konuşanlardan olduğunu vurguladı. Erhürman, “Merhum Kanatlı, görgü, nezaket ve bilginin ustası; sembol bir Kıbrıs beyefendisi idi” dedi.

Talat: Örnek olacak

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Kıbrıs Türk halkının önemli bir değerini kaybettiğini ifade etti. Talat, merhumun her zaman hatırlanacağını ve özleneceğini belirterek, “Örnek kişiliği ile geride bıraktığı meslektaşlarına ışık tutacak” dedi.

Dualarla uğurlandı

BRTK’deki törenin ardından Kanatlı’nın cenazesi İsmail Safa Camisi’ne götürüldü. İsmail Safa Camisi’ndeki törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve bazı milletvekilleri de katıldı. Kanatlı, Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.