Ana sorun sürat

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 5 Nisan 2025 itibariyle ağır cezalar yürürlüğe girdiği halde aşırı sürat, alkollü sürüş ve kurallara uyulmaması nedeniyle trafik kazaları artarak devam ediyor. Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden (TKÖD) alınan bilgiye göre; bu yılın ilk 9 ayında meydana gelen 32 ka-zada 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölüm veya ağır hasarla sonuçlanan kazaların büyük bir kısmının aşırı süratten kaynaklandığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 3’ü yaya, 5’i motosiklet sürücüsü, 6’sı yolcu ve 21’i araç sürü-cüsü oldu.

Ölümle sonuçlanan 32 kazanın biri kavşakta durmama, bir diğeri sağa ani dönüş, 3’ü alkollü sürüş, 6’sı şerit ihlali yani yolun solunu tutmama, 6’sı dikkatsiz sürüş ve 15’i süratten kaynak-landı.

Bölgelere dağılımına bakıldığında Girne’de 15, Lefkoşa’da 7, Gazimağusa 5, İskele 5 ve Güzelyurt’ta 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kazaların çoğunluğu 06.00-18.00 saatleri arasında meydana geldi. Ölümle sonuçlanan 32 kazadan 13’ü gündüz, 10’u gece yarısı 00.01-06.00 arasında, 9’u ise akşam 18.00-00.00 saatleri arasında ger-çekleşti.

Avcı: Sürücüler rahat davranıyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, cezaların artırıldığını ancak kazaların azalmadı-ğını belirtti.

Avcı, alkollü sürüş cezalarının caydırıcı hale getirilmesi amacıyla yasaların değiştirildiğini söyledi. Avcı, “Alkolle yakalanan sürücüler mahkemeye çıkarılıyor. Mahkeme hapis ve para cezası ile ehliyete el koy-ma yetkisine sahip. Buna rağmen alkollü sürücü yakalanma oranı hâlâ yüksek” dedi.

TKÖD Başkanı Avcı, caydırıcılığın sağlanabilmesi için alınan cezaların kamuoyuna duyurulması gerekti-ğini vurguladı. Avcı, “Alkolle yakalanan sürücünün cezası isim verilmeden kamuoyuna açıklanabilir. Örneğin ‘200 promille yakalanan sürücüye şu ceza verildi’ denebilir. Cezalar duyurulmadığı için sürü-cüler kurallara uymuyor” ifadelerini kullandı.

Avcı, 2025’te meydana gelen ölümlü kazaların çoğunluğunun süratten kaynaklandığını ifade ederek, hız kameralarından kesilen cezaların son üç yıldır şahıslara ulaştırılmadığına dikkat çekti. Avcı, “Daha önce kameralar sayesinde sürücüler daha temkinliydi. Şimdi cezalar bildirilmediği sürücüler rahat dav-ranıyor” dedi.

Avcı, kazaların yolların bozukluğundan kaynaklanma oranının sürücülerin hatasından daha az rol oy-nadığını belirterek, “Düz yollarda bile araçlar devriliyor, şerit ihlalleri sıkça yaşanıyor. Sürücülerin araç kullanma disiplini eksik. Ehliyet verilirken sağlanan eğitimler ve araç muayeneleri yeterli değil. Araç sayısı arttı, sürat ve aceleci sürücüler trafikte tehlike yaratmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.