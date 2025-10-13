Renkli bir gündü

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Lefkoşa Maratonu’na 16 binin üzerinde katılım oldu. Çocuk, genç, orta ve ileri yaş binlerce kişi bir araya gelerek, renkli bir gün yaşadı. Maratonda çeşitli etkinlikler de yer alırken, dereceye girenler ödüllendirildi.

Lefkoşa Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 14. kez düzenlenen Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu gerçekleştirildi. Maratonun 21 km’lik koşusu saat 07.00’de, 10 km’lik koşusu ise 07.30’da start aldı. 6-12 yaş grubu çocukların katıldığı Çocuk Koşusu tamamlandı. 4 kilometrelik Halk Koşusu ise saat 10.30’da başladı. Tüm koşuların startını LTB Başkanı Mehmet Harmancı verdi. Maratonun son ayağı olan Halk Koşusu’na Cumhurbaşkanı ve adayı Ersin Tatar ile CTP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, milletvekilleri, kurum temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Koşu öncesi LTB Başkanı Mehmet Harmancı, maratondan elde edilecek gelirlerin Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne spor kompleksi yapılması için kullanılacağını hatırlattı. Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nun bir marka haline geldiğini ve bu yıl 16 binin üzerinde katılım olduğunu belirterek, “Biz bir arada durunca güzeliz” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde düzenlenen ödül töreninde genel klasmanda dereceye giren koşuculara kupa ve nakit ödülleri verildi. Kahve Dünyası’nın ana sponsorluğunda yapılan yarışın sonuçları şöyle:

10 Km Erkekler Genel Klasman

1. Yusuf Gökalp

2. Ahmet Emir Saygılı

3. Said Kerem Yetişir

10 Km Kadınlar Genel Klasman

1. Suna Evran Elmas

2. Jane Margaret Barker

3. Anastasiia Lavrenteva

21 Km Erkekler Genel Klasman

1. Hakan Tazegül

2. Aytekin Sanin

3. Necat Çapur

21 Km Kadınlar Genel Klasman

1. Hasibe Demir

2. Aylar Ghazvini

3. Mine Devrim

Yaş gruplarında dereceye girenler

10 km ve 21 km koşularında yaş gruplarında dereceye giren koşucular da kupa ve ödüllerle ödüllendirildi. Ödüller, LTB Asbaşkanı Tolga Ahmet Raşit, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve sponsorlardan yetkililer tarafından takdim edildi.

10 Km Yaş Grupları Sonuçları

Kadınlar 18-29 Yaş

1. Selin Soykurt

2. Sabriye Serdahoğulları

3. Şifa Selçuklu

Kadınlar 30-39 Yaş

1. Sıla Özgürgün Cankaya

2. Seda Alibeşiroğlu

3. Pınar Erçal

Kadınlar 40-49 Yaş

1. Feyza Erkal

2. Esra Topuz

3. Fatoş Tozakı

Kadınlar 50-54 Yaş

1. Emel Yağan

2. Suriya Özler

3. Nazan Sayıl

Kadınlar 55-59 Yaş

1. Sue Hollick

2. Gülcan Nasıroğlu

Kadınlar 60-64 Yaş

1. Nilgün Varer

2. Sue Smith

3. Brigitte Marston

Kadınlar 65+ Yaş

1. Wendy Evelyn McDuff

2. Fatma Nevgül Ramiz

3. Figen Ulusan

Erkekler 18-29 Yaş

1. Enis Alçıcı

2. Ömer Faruk Kıcım

3. Abdul-Aziz Iyanda Aziz

Erkekler 30-39 Yaş

1. Veli Atikoğlu

2. İsmet Abbasoğlu

3. Erim Debreli

Erkekler 40-49 Yaş

1. Eser Kurt

2. Mehmet Sakallı

3. Ali Korkmaz

Erkekler 50-54 Yaş

1. Şevki Ahcıhoca

2. Nicolas Philotmeo

3. Serhan Özyolaç

Erkekler 55-59 Yaş

1. Keith Usher

2. Akay Aşina

3. Clinton Smith

Erkekler 60-64 Yaş

1. Yury Krupitsa

2. Ian Barker

3. Mehmet İneci

Erkekler 65+ Yaş

1. Özcan Dağaşanlar

21 km yaş grupları sonuçları

Kadınlar 30-39 Yaş

1. Yulia Zozulia

2. Buse Üreten

3. Bermet Ulanbek

Kadınlar 40-49 Yaş

1. Evren Gürtunç

2. Melda Ünal

3. Nuran Öz

Kadınlar 50-54 Yaş

1. Evelyn Dolores Gedi

Kadınlar 55-59 Yaş

1. Ayşe Deveci

2. Springer Meike

Kadınlar 60-64 Yaş

1. Kadriye Debreli

Erkekler 18-29 Yaş

1. Okan Yumuk

2. Alpha Oumar Balde

3. Tuğcan Özkızan

Erkekler 30-39 Yaş

1. Ersan Çoker

2. Bora Ağıt

3. Bekir Doğan

Erkekler 40-49 Yaş

1. Li Oleg

2. Onur Ozan

3. Ali Kayral

Erkekler 50-54 Yaş

1. Ahmet Bayram

2. Cemal İneci

3. Erkan Emirzade

Erkekler 55-59 Yaş

1. Arif Zing

2. İbrahim Altınay

3. Hüseyin Sayıl

Erkekler 65+ Yaş

1. Aysin Öztrak