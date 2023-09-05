Analiz raporu bekleniyor

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde önceki akşam 48 yaşındaki Hikmet Korkmaz’ın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan Semra Yaslı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, kazanın 1 Eylül 2023 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolunun, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, Semra Yaslı’nın, yönetimindeki JR 359 plakalı aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Haseki Hürrem Sokak kavşağına geldiğinde, Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet Korkmaz’ın yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, kazada yaralanan araç sürücüsü Semra Yaslı’nın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi edildiğini söyledi.

Polis, zanlının taburcu edildikten sonra mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde Meteoroloji ve Araç Kayıt Dairelerine yazı yazıldığını, zanlı ile Korkmaz’dan alınan kan örneklerinin alkol testi için analize gönderildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ilk tespitte Korkmaz’ın ehliyetinin olmadığının görüldüğünü, bu yönde soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis memuru, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler, beklenen kan örneği analiz raporu ve belgeler olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.