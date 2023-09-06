İskemle oyunu devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin en derin ekonomik ve demokratik krizini yaşarken, “iskemle oyununun” da sürekli bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret eden Tufan Erhürman’a milletvekilleri Fikri Toros ile Filiz Besim de eşlik etti. KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ile Genel Koordinatör Hürrem Tulga’nın da hazır bulunduğu görüşmede, yaşanan sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Ziyaret sırasında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendine “hükümet” diyen yapının durmadan bir aktivite içerisinde olduğuna dikkat çekti ve bu aktivitelerden hiçbirinin de Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda olmadığını belirtti. Sürekli bir şekilde “iskemle oyunu” oynandığına vurgu yapan Erhürman, bu sırada da memleketin en derin ekonomik ve demokratik krizlerinden birini yaşadığının altını çizdi. İnşaat sektörünün çevresindeki yan sektörlerde bir hareketlilik, bunun dışında kalan alanlarda ise sıkıntı olduğunu belirten Erhürman, hareketlilik olan sektörlerde bile öngörülebilirlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Erhürman, ekonomide en önemli unsurlardan birinin öngörülebilirlik olduğunu vurguladı.

Esnaf dükkanı zor şartlarda açıyor…

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yaşanan sıkıntılara çözüm de üretmeye çalıştıklarını belirtti. Böyle bir anlayışla hareket ettiklerine dikkat çeken Tulga, sanayi sitesini de böyle bir öngörüyle yaptıklarını kaydetti. Birçok alanda ihtiyacı giderecek duruma geldiklerini kaydeden Tulga, bu sene iyi bir planlamayla başka alanlarda da ihtiyacı giderecek durumda olduklarını ifade etti. KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç da görüşme sırasında söz aldı ve CTP heyetine ziyaretten dolayı teşekkür etti. KTEZO ile muhalefetin birlikte hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Ardıç, esnafın çok zor şartlarda dükkanını açtığını vurguladı ve işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade etti.