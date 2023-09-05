Önemli kampanya

Türk Hava Yolları, KKTC’de eğitim gören öğrencilere indirimli bilet hakkının yanı aşıra 31 Ekim’e kadar iki kat bagaj hakkı tanıma kararı aldı.

Uygulama KKTC çıkışlı ve KKTC varışlı seferleri kapsıyor.

THY açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Öğrencilerimizin her anlarında yanlarındayız. Sevdiklerinize ve okulunuza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşın diye, Türk Hava Yolları ayrıcalıklarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirdik. Miles&Smiles üyesi olarak eşsiz fırsatlar sunan öğrenci avantajlarıyla keyifli bir yolculuğun tadını çıkarıp, keşfetmenin ve öğrenmenin sınırlarını genişletebilirsiniz. Online kaydınızı gerçekleştirin ve Kuzey Kıbrıs çıkışlı/varışlı Türkiye uçuşlarında 1 Eylül’den 31 Ekim’e kadar öğrenci indirimine ek 2 kat bagaj hakkı ile uçmanın tadını çıkartın!”