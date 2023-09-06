Stefanu olayları kınadı

Rum komünist AKEL partisi Limasol’da yaşanan ırkçı saldırıları protesto amacıyla önceki akşam akşam bir etkinlik düzenledi. Cyprus Mail gazetesi, etkinliğe yaklaşık bin kişinin katıldığını bildridi.

Etkinliğe birçok mültecinin de katıldığını, Suriye toplumuna mensup kişilerin eylemde ırkçılık karşıtı mesajlar içeren broşürler dağıttıklarını yazan gazete, polisin eylem dolayısıyla üst düzey güvenlik önlemleri aldığını ifade etti.

Etkinliğin baş konuşmacısının AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu olduğunu da yazan gazete, Stefanu’nun konuşmasında aşırı sağcı şiddetle kararlı ve etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığını, öte yandan Rum hükümeti ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i nefret olayları ve pogromla (kıyın) mücadelede başarısız olduğunu konusunda ise eleştirdiğini kaydetti.

Gazete AKEL’den Stefanu başkanlığında kalabalık bir heyetin yarın Hloraka’yı ziyaret edeceğini de ekledi.