Doğancı’da şenlik var

6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali önceki akşam başladı. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival, 7 Eylül’e kadar sürecek. Doğancı Karpuz, Kültür ve Sanat Festivali'nde halk dansları ve modern dans gösterileri, jimnastik gösterileri, konserler gibi birçok etkinliğin yer alacağı festival boyunca ücretsiz çocuk oyun alanları bulunacak, sevimli maskotlar ve palyaçolar ile de çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi sağlanacak. Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi katkıları, Alpcans ana sponsorlunda ve Doğancı Kooperatif Kredi Şti.’nin destekleri ile gerçekleşen festivalin ilk gecesinde Niyal Öztürk & Atina Malta konser verdi. Festival kapsamında bu akşam ise Lefkoşa Belediye Orkestrası “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri verecek. “Elye’de Zaman Yolculuğu” defilesi de gerçekleştirilecek.

