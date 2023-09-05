Yine sürat

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada toplam 59 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, bir kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 59 kazanın, biri ölümle, 14’ü yaralanmayla, 44’ü ise hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarının 18’i süratli araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 7’si diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 3,876,075TL TL olduğu kazaların, 19’u Girne’de, 17’si Lefkoşa’da, 12’si Gazimağusa’da, 7’si İskele’de, 4’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 11 bin 110 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 263 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (350), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (184), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (171), trafik levha ve işaretlerine uymamak (107), emniyet kemersiz araç kullanmak (78), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (73), muayenesiz araç kullanmak (36), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (33), dikkatsiz sürüş (30), tehlikeli sürüş (9), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (5), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (4), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (1), diğer trafik suçları (176).”

Yoldan çıktı, takla attı

Bu arada Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde dün saat 14.00 sıralarında Dilara Vaiz (K-24), yönetimindeki PJ 279 plakalı aracı ile Değirmenlik (dağ yolu) çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Metgin Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023, 09:45