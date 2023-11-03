Analiz raporu temiz çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Zemzem İclal Büte’nin ağır yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki Nijerya uyruklu Musharraf Oladimeji Oguntunde dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesinin yoğum bakım servisinde gözetim altına alınan Büte’nin, bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Zanlıdan uyuşturucu testi için alınan kan örneğinin analiz sonuçlarının çıktığı; alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 22 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde meydana geldiğini söyledi.

Polis, HP 756 plakalı aracı dikkatsiz bir şekilde kullanan Musharraf Oladimeji Oguntunde’nin seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye çarptığını ifade etti. Polis, kaza sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın, karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yola düştüğünü ifade etti.

Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi.

Mühendis olacak

Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, raporun çıktığını, uyuşturucu, alkol veya ilaca rastlanmadığını söyledi.

Polis, zanlının hız tespitinin ise henüz yapılmadığını dile getirdi.

Polis, zanlının 2018 yılında kaza yaptığını, dikkatsiz sürüşten dolayı rapor edildiğini belirtti.

Zanlının UKÜ’de Yapa Zeka Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden polis, yayanın durumunda düzelme olmadığını da belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 75 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.