Analiz sonuçları bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 37 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt ile yakalanan Mehmet Saydam, Özdemir Gencer ve Hasan Güloğlu hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada, zanlıların tasarrufunda ele geçirilen maddelerin analize gönderildiği ancak, sonuçların beklendiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 28 Mart’ta, zanlılardan Mehmet Saydam ve Özdemir Gencer’in ikametgahında uyuşturucu olduğuna ve maddelerin satışını yaptıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, ikametgah çevresinde pusu görevine başladıklarını anlattı, zanlıların evden çıkarak bölgede bulunan köpek kulübesinin altına bir poşet bıraktıktan sonra araçlarına bindiklerini açıkladı.

Zanlıların araca bindikleri esnada alıkonulmak istendikleri sırada Mehmet Saydam’ın koşarak kaçmaya çalıştığını ancak, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirten polis, yapılan üst aramalarında, Özdemir Gencer’in eşofman cebinde 1 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt, araç içerisinde de 2 adet sentetik cannabinoid içeren uyuşturuculu kağıt bulunduğunu açıkladı.

Polis, kulübe altına bırakılan poşette 22 adet, ev içerisinde de yapılan aramada evin çeşitli yerlerinde olmak üzere, mesele kapsamında toplamda 37 adet sentetik cannabinoid içeren kağıt ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Hasan Güloğlu’nun da aynı evde kaldığını ve eve gelmesinin ardından alıkonulduğunu belirtti. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.