Ucuz kurtuldu

Girne’nin Ozanköy bölgesinde park içerisinde ölü bulunan 22 yaşındaki Halil Dural’a uyuşturucu verdiği gerekçesiyle yargılanan Kudret Evli hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Kararda, sanığın uyuşturucu verdiği genç bir insanın yaşamını yitirdiğine vurgu yapılarak, bunun işlenen suçun vahametini gösterdiği açıklandı.

Ağır ceza heyeti, uyuşturucu madde suçlarının giderek yaygınlaştığını belirtti.

Heyet, uyuşturucunun yayılmasına ön ayak olanlara müsamaha gösterilemeyeceğini ifade ederek, sanığı tespit edilemeyen miktarda centetik cannabionid verme suçundan 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Halil Dural isimli 22 yaşındaki genç, 12 Ekim 2021 tarihinde saat 13.00 sıralarında Ozanköy’deki parkta ölü olarak bulunmuştu. Yapılan araştırma ve soruşturma sonucu Dural’ın ölmezden önce uyuşturucu içtiği belirlenmişti. Polis, Dural’a uyuşturucu satan Kudret Evli’yi tespit ederek, tutuklamıştı.