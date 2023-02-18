Analiz sonuçları çıkmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 160 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan, Daniel Sasa ile Fikret Göl dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 15 Şubat 2023 tarihinde, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve kiralık bir araç ile Gazimağusa’da olduklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların saat 22.00 sıralarında, özel bir hastanenin yan kısmındaki park alanında tespit edildiklerini açıkladı.

Zanlıların ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladıklarını anlatan Gökova, Daniel Sasa’nın, elindeki poşeti yol kenarına attığını ifade etti. Polis her iki zanlının da alıkonduğunu ve poşette yapılan kontrolde, 5 ayrı folyo kağıt içerisinde 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlıların kullanımındaki araçta yapılan arama sonucu, sağ ön kapı cebinde 2 ayrı poşette 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu da açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu ifade ederek, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.