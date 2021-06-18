Polise sığınarak yardım istedi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a 17 Şubat 2020 tarihinde 60 günlük vize ile giriş yapan Bangladeşli Muhammed Hanif, işsiz ve parasız kalınca polise sığındı. Zanlı Girne Adli Şube’ye giderek, kaçak duruma düştüğünü söyledi ve ülkesine gönderilmeyi talep etti. Zanlı ifadesinde pasaportunun arkadaşı tarafından çalındığını, onun ise Rum tarafına kaçtığını öne sürdü.

Zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Muhammed Hanif’in 8 Haziran 2021 tarihinde Adli Şubeye gelerek, ülkede kaçak olduğunu, arkadaşının pasaportunu çaldığını ve Rum tarafına kaçtığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ülkesine gitmek için yardım istediğini belirtti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 18 Nisan 2020 tarihinden beri KKTC’de kaçak kaldığını tespit ettiklerini ifade eden polis, ülkeye 17 Şubat 2020 tarihinde 60 gün vizeyle girdiğini de söyledi.

Zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.