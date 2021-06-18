‘Yardım edin’

Hüseyin ÇİÇEK

Henüz 13 yaşındayken uyuşturucuyla tanışan, birçok kez kurtulmaya çalışsa da başarılı olamayan

21 yaşındaki Şerife Margilili kendisini polise ihbar etti. Narkotik şubeyi arayarak, uyuşturucu bulundurduğunu söyleyen zanlı gözaltına alındı. Zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının polise verdiği ifadede uyuşturucudan kurtulmak istediğini ancak başaramadığını, bu nedenle cezaevine girmek istediğini söylediği öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, duruşmada zanlının kendisini ihbar ettiğini, tasarrufundaki içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olan sarma sigarayı polise verdiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

“Tedavi edilmeli”

Zanlı Margilili, 2020 yılı Aralık ayında sokak ortasında sinir krizi geçirmiş, bu esnada çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Mahkemeye çıkarılan zanlının, 13 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olduğu, tedavi görmek istediğini söylediği aktarılmıştı. Diyalog, genç kızın haberini, “Tedavi edilmeli” başlığıyla yayımlamıştı. Zanlı soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılmıştı.