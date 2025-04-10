Biri tuttu, diğeri vurdu

Suna ERDEN

Gönyeli’de Fas uyruklu ve Birleşik Arap Emirliği (BEA) vatandaşı iki grup arasında çıkan; Ali Alahyane’nin takma dişleri ve belinin kırılmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan BAE vatandaşı İbrahim Naser ve Hussien Ali dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Birçok kamera görüntüsü inceleyen polis; İbrahim Naser’in kavgayı ayırmaya çalışan Alahyane’nin yüzüne defalarca yumruk atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ederek ağzında bulunan takma dişlerin kırılmasına sebep olduğunu tespit etti.

Polis; Hussien Ali’nin ise Alahyane’yi iterek bordür taşına düşüp, bel kemiğinde kırık oluşmasına neden olduğunu belirledi.

İki zanlı dün teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Detaylar aktarıldı

Polis; kavga olayının 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Sht. Caner Gönyeli Sokak üzerinde iki grup arasında meydana geldiğini söyledi. Polis; çıkan kavgada Ali Alahyane’nin ciddi şekilde darp edildiğini ifade etti. Polis; soruşturma kapsamında İbrahim Naser ve Hussien Ali'nin tutuklandığını; iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru; 8 günde olayla ilgili birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlıların hangi suçları işlediklerini belirlediklerini ifade etti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu İbrahim Naser’in iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ali Alahyane’nin yüzüne sağ eli ile defalarca yumruk atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ederek ağzında bulunan takma dişlerin kırılmasına sebep olup kasti hasara uğrattığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis; Hussien Ali’nin ise Ali Alahyane’yi eli ile iterek bordür taşına düşüp, bel kemiğinde kırık oluşmasına sebep olup vahim zarara uğrattığını açıkladı. Polis; zanlılardan olay mahallinden temin edilen kamera görüntüleriyle ilgili izahat istendiğinde suçlarını kabul ettiklerini ifade etti.

Polis memuru; İbrahim Naser aleyhine kasti hasar ve ciddi darp, Hussien Ali aleyhine ise vahim zarar suçlaması getirildiğini kaydetti. Polis, zanlıların ülkede öğrenci izniyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, her biri için birer kefilin 300'er bin TL nakit kefalet senedi imzalamasına; zanlı Ali'nin 60 bin, zanlı Naser'in 45 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

