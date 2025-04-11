Yerli marka hayat buldu

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve KKTC Hizmet Dernekleri’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar” sosyal sorumluluk projesi, Girne Acapulco Resort Otel’de gerçekleşti.

Geliri, Türkiye’de öğrenim gören KKTC vatandaşı 5 öğrenciye burs sağlamak amacıyla kullanılacak etkinlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Çocuk Aile Komite Üyesi Doçent Doktor Süheyla Üçışık Erbilen moderatörlüğünde gerçekleşen panelle başladı.

Panelde, Emekli Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler, Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, tiyatro oyuncusu ve eğitmen Nazife Aksoy ve Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın mesleki hikayelerini anlattı.

Burs imkanı sağlandı

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar” projesini hayata geçiren paydaşlara teşekkür ederek, proje ile öğrencilere burs imkanı yaratılması yanında , “Keçada” markasının da tanıtımının yapıldığını kaydetti.

Defilede sergilenen Keçada şapkalarının tasarımlarına katkı sağlayan Menekşe Yalçın ve Dervişe Çeliker’e teşekkür eden Sibel Tatar, defilede 6 modelin 36 farklı tasarımının sergilendiğini ifade etti.

Keçada ve Kozada üretimlerinin İçim Çağıner Kavuklu’nun başkanı olduğu Girişimci Kadınlar Derneği bünyesinde faaliyet yürüten GİKA-KOOP çatısı altında satışa sunulacağını anlatan Sibel Tatar, böylece kadınların üretimlerinin daha geniş bir kitleye ve yurtdışı pazarına ulaşacağını kaydetti.

Etkinlik sırasında duayen moda tasarımcısı Yıldırım Mayruk’un, ‘Keçada ve Kozada üretimlerinin tasarımlarına katkı sağlamak istediğini’ ifade etmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sibel Tatar, iki markaya vereceği destekten dolayı Yıldırım Mayruk’a teşekkürlerini sundu.

Etkinlikten elde edilecek gelirle Türkiye’de eğitim gören KKTC vatandaşı 5 öğrenciye burs sağlanacağını belirten Sibel Tatar, burs imkanı sağlayan TAMEV’e teşekkür etti.

Güçlü bir mesaj…

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da konuşmasında “Üreten kadınlar güçlü kadınlar” temalı etkinliğin emeğin, üretimin ve geleceğe dair kadının bir araya geldiği güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Tuğlu, kadınların yaşamın her alanında üreten, geliştiren ve dönüştüren olduğunu vurguladı.

TAMEV Başkanı Nuray Marçak ise konuşmasında, Vakfın açlıkla mücadele amacıyla kurulduğunu belirterek, açlıkla mücadelede en önemli ayağın eğitim olduğunu, bu nedenle vakıf olarak eğitim konusunda çalışmalar yaparak, eğitim bursları verdiklerini belirtti.

Tescilli güzeller podyumda

Marçak konuşmasının ardından Sibel Tatar’a bursların takdimini yaptı.

Etkinlik, Keçada markası adı altında, kadınların el emeğiyle ve geri dönüşümle üretilen, 36 şapkanın sergilendiği defileyle tamamlandı.

Defilede Günkut Ajansın Miss Kuzey Kıbrıs Yarışmasının tescilli güzelleri yanında, TAMEV ve KKTC Hizmet Derneklerinin bazı yönetim kurulu üyeleri de podyum çıkarak modellik yaptı.

