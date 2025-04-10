Limanda tutuklandı

Lefkoşa’da 2024 yılı Ağustos ayında bir kafede garsonun cep telefonunu çalan Reşit Davulcubaşı, 9 ay sonra ülkeye geri gelince tutuklandı. Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanan zanlının çaldığı cep telefonu üzerinde bulundu.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 11 Ağustos 2024 tarihinde 07.00-09.00 saatleri arasında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan bir kafede garsona ait RedMi Note 11S marka cep telefonunu çalındığını söyledi.

Polis; şikayet üzerine yapılan araştırma sonucu zanlının diğer hattı çıkarıp, kendisine ait GSM kartını telefona yerleştirdiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis; zanlı hakkında tutuklama emri alındığını, ancak tespit edildiği gün yapılan muhaceret kontrolünde yurt dışına çıkmış olmasından dolayı tutuklanamadığını belirtti.

Polis; zanlının 8 Nisan 2025 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını, çalınan cep telefonunun tasarrufunda tespit edilerek, emare alındığını açıkladı. Polis; zanlının itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini ve KKTC’ye mevsimlik işçi olarak geldiğini söyledi. Zanlının KKTC’de herhangi bir bağı bulunmadığını belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

