Başbakan Ünal Üstel, inanç özgürlüğü ve bireysel haklar ışığında eğitimde yeni bir döneme girildiğini belirtti. Üstel, “İnanç özgürlüğü, tüzük değişikliğiyle evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda koruma altına alındı” dedi.
Başbakan Ünal Üstel, Independent Türkçe’ye önemli açıklamalarda bulundu.
Üstel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kıbrıs Türk halkı, tarihsel süreç içerisinde hoşgörü kültürüyle şekillenmiş, farklılıkları bir zenginlik olarak gören bir toplumdur. Bu köklü anlayış, bugün eğitim alanında atılan önemli bir adımla bir kez daha hayat bulmuştur.
Liselerde öğrenim gören öğrencilerin inançlarına uygun şekilde örtünmelerine imkân tanıyan ve bireysel özgürlükleri esas alan yeni kılık kıyafet düzenlemesi, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme, bireysel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesini esas almakta; inanç özgürlüğünü, evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda koruma altına almaktadır.
Kamuoyunda kimi çevrelerce dile getirilen, düzenlemenin sarık, peçe ya da nikap gibi unsurları kapsadığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Tüzük değişikliği bu tür uygulamaları içermemekte, yalnızca öğrencilerin kişisel inançlarına saygı çerçevesinde, başörtüsü gibi örtünme tercihlerine imkân tanımaktadır.
Dünyanın özgürlükler çağını yaşadığı bu dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu gelişmelerin gerisinde kalması düşünülemez. Bu adım, sadece bir düzenleme değil; toplumsal uzlaşının, karşılıklı saygının ve çağdaş demokratik değerlerin bir tezahürüdür.
Kıbrıs Türk halkı, geçmişten aldığı ilhamla geleceğe daha emin adımlarla yürüme kararlılığını sürdürmektedir.”
‘Farklılık zenginliktir’
Başbakan Üstel, inanç özgürlüğü ve bireysel haklar ışığında eğitimde yeni bir döneme girildiğini belirtti
Başbakan Ünal Üstel, inanç özgürlüğü ve bireysel haklar ışığında eğitimde yeni bir döneme girildiğini belirtti. Üstel, “İnanç özgürlüğü, tüzük değişikliğiyle evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda koruma altına alındı” dedi.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 5 saat Önce
Sen ne geçmişten ders alırsın ne de geleceğe yön verebilirsin. Sen ERDOĞDUa BAŞBAKANsın. Ona biat edersin. Onun da tek derdi "cehaleti yay" ki kullanabilesin ve hükumdarlığını surdürebilesin. Torunlar boyunca. Ne Erdoğan ne de kuklası Ünal siz bu toplumu temail edemezsiniz. Etmemelisin.
Etmiyecektiniz.
Ya istiklâl ya ölüm.
Doğru Söz - 5 saat Önce
Erdoğan sana " farklılık zenginliktir " de , dedi. LGBTI 'da zıttını söylüyor. Açık giyinmede da. Tıpkı Türkiyede ülke bölünemezi savunurken Kıbrısta bu ara bölünme savunduğu gibi. Bu ara diyorum , çünkü onun kendi iktidarının devamı hariç değiştiremiteceği hiçbir fikri ve ideolojisi YOKTUR. Nitekim yüzlerce kişi ve ülke ile hem dost hem düşman oldu. O ikisini de olamaz. Bipolar.
Tamer Karadeniz - 3 saat Önce
Terakki bilimdedir, dinde değil.. Din zaten eskiden beri vardır ve yeni bir şey saglamaz. Oysa eğitim daima üretir ve geleceğe yön verir..
Doğru Söz - 4 saat Önce
Be Ünal, sen da çok iyi biliyorsun ki; Türban özgürlük değildir. Bilakis kadının tüm özgürlüklerinin tamamına vurulan bir örtüdür. Yani prangaların daniskasıdır . Gerçekler ortada. Hangi turbanlı kadın özgürdür ? Hiçbiri. Hiçbiri. Hiçbiri. Ananızın, karınızın, bacınızın, kızınızın özgürluğüne saygınız olsun. Olmazsa zaten insan bile olamazsınız.
Cok komik - 1 saat Önce
Arsalar dukka lar yol ayrilacigi daha neler rahatlik
Uluslararası Toplum önünde öncelikle Bizleri Hırsız duruma düşürdüğünüz Koçan verdiğiniz Satılan Rum Mülklerinin Parasını verip TMK’nunu Çalıştırıp Bizleri Güney Kıbrıs ile Avrupa’ya gitmeye Korkar olmaktan Kurtarın !