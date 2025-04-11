Önder: Çok daha umutluyuz

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz." dedi.

Ankara'da dün önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra DEM Parti heyetini kabul etti.

Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katıldı.

Saat 13.30'da başlayan görüşme, bir saat 25 dakika sürdü.

DEM Parti'den yazılı açıklama

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz." denildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz." dedi.

Pervin Buldan'dan da görüşmeye ilişkin benzer bir açıklama geldi. NTV'ye konuşan Buldan, "Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor." ifadelerini kullandı.

