Anılarda yaşayacak

Emekli Büyükelçilerden Erol Ertugan sevenlerine veda etti

Anılarda yaşayacak

 Emekli büyükelçilerden, değerli insan Erol Ertugan, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucunda sevenlerine veda etti.
   Tanınmış işadamlarımızdan Tekin Birinci’nin bacanağı olan Ertugan’ın ölümü büyük bir üzüntü yarattı.
   Yardımsever, dürüst ve iyi insan ilişkileriyle tanınan Ertugan bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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