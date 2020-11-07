Anılarda yaşayacak

Emekli büyükelçilerden, değerli insan Erol Ertugan, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucunda sevenlerine veda etti.

Tanınmış işadamlarımızdan Tekin Birinci’nin bacanağı olan Ertugan’ın ölümü büyük bir üzüntü yarattı.

Yardımsever, dürüst ve iyi insan ilişkileriyle tanınan Ertugan bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak.