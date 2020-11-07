28 sanatçı tarafından hazırlanan sergiye ev sahipliği yapıyor

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve Türk Dünyası’ndan ödüllü 28 sanatçı tarafından hazırlanan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”ne ev sahipliği yaparak ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” açılış töreninde Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ve sanatçılar tarafından “Güzel Sanatlar ve Cumhuriyet Sergisi’nin açılış kurdelesi kesildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 12:08