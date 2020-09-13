Ankara’ya gidecek

Coronavirüse yakalanan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Zaroğlu'nun tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılacağını açıkladı. Arıklı sosyal medya paylaşımında "Milletvekilimiz Bertan Zaroğlu’nun tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde devam edilecek" dedi.

Covıd-19 tedavisi gören Bertan Zaroğlu sosyal medya paylaşımları ile hastanedeki ortamı eleştirmişti.

Zaroğlu, tek kişilik odaya alınmadığı gibi, çift kişilik odada gösterilen yatağın da kirli olduğunu çektiği video ile kamuoyu ile paylaşmıştı.



Zaroğlu, “Bana bilerek böyle yapıyorlar” diyerek hastane yönetimini suçlamıştı.Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs'taki TC vatandaşı Covid-19 hastalarını ambulans uçaklarla Türkiye'ye sevk etmeye başlamıştı.

Tip, Coronavirüse yakalandığını açıkladı

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Sinem Tip, Coronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sinem Tip, PCR test sonucunun pozitif çıktığını ifade etti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Tip şunları yazdı: "Sevgili arkadaşlarım öncelikle partimin tüm yetkililerine dostlarım ailem arkadaşlarıma ilgi alakalarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Test sonucum pozitif çıktı. Karın ağrısı ve baş ağrılarım vardı ancak şu anda hiçbir problem yoktur. Tedavim Özok karantina otelinde devam etmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 11:54