Kiralık araçta yakalandılar

Suna ERDEN

Girne’de önceki gece devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ), Karaoğlanoğlu’nda park halindeki kiralık araçta kendinden geçmiş iki kişi tespit etti. Araçta arama yapan polis, uyuşturucu bulurken, iki şahsın Nijeryalı üniversite öğrencileri Ignatıus Ochıagha (30) ile Ernest Okeke (29) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların 11 Eylül 2020 tarihinde saat 23.50 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan ZPJ 664 plakalı araçta kendilerinden geçmiş bir şekilde CÖŞ ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların kullanımındaki araçta arama yapıldığını; kağıda sarılı yarım gram sentetik cannabinoid ve içilmiş uyuşturuculu sigara bulunduğunu açıkladı.Polis, iki zanlının suçüstü tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, hafta sonu olmasından dolayı uyuşturucu maddenin analize gönderilemediğini, aranan bir şahıs olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.