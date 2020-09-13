Kiralık araçta yakalandılar

Suna ERDEN
Girne’de önceki gece devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ), Karaoğlanoğlu’nda park halindeki kiralık araçta kendinden geçmiş iki kişi tespit etti. Araçta arama yapan polis, uyuşturucu bulurken, iki şahsın Nijeryalı üniversite öğrencileri Ignatıus Ochıagha (30) ile Ernest Okeke (29) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, iki zanlının suçüstü tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, hafta sonu olmasından dolayı uyuşturucu maddenin analize gönderilemediğini, aranan bir şahıs olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.