Fişi iptal etti 299 lirayı aldı

Suna ERDEN

Alina Zubair isimli 24 yaşındaki kasiyer, Girne’de çalıştığı marketin kasasından para çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlının bir müşterinin aldığı ürünler karşılığında ödemiş olduğu 299 liralık fişi iptal edip, parayı çaldığı belirtildi.

Zanlı ifadesinde suçunu kabul ederken, başka bir müşteriden yanlışlıkla 300 liraya yakın eksik ödeme aldığını, kasasında açık çıktığını ve bunu kapatmak için suç işlediğini öne sürdüğü açıklandı.



Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

10 gün sonra anlaşıldı

Olayı soruşturan polis, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 1 Eylül 2020 tarihinde satış işlemi olarak gerçekleştirmiş olduğu 299,80 TL ödemeyi fiş üzerinden iptal ederek parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, olayın 11 Eylül’de bildirildiğini, zanlının gözaltına alınarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, bir müşteriden 300 lira eksik ödeme aldığını, kasasında açık çıktığını, kapatmak için bu suçu işlediğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, marketin kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 15:02