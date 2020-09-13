Bir kişi aranıyor

Suna ERDEN
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine önceki gece Girne’ye bağlı Alsancak’ta Ürdünlü üniversite öğrencilerinin kaldığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 6 gram hintkeneviri ile içilmiş uyuşturuculu sigara izmariti bulan polis, Izzat Albarmawi (24) Amjad Issa (23) ve Mohannad Ouri’yi (23) gözaltına aldı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı belirtildi.
Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, hafta sonu olmasından dolayı uyuşturucu maddenin analize gönderilemediğini, aranan bir şahıs olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.