Bir kişi aranıyor

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine önceki gece Girne’ye bağlı Alsancak’ta Ürdünlü üniversite öğrencilerinin kaldığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 6 gram hintkeneviri ile içilmiş uyuşturuculu sigara izmariti bulan polis, Izzat Albarmawi (24) Amjad Issa (23) ve Mohannad Ouri’yi (23) gözaltına aldı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, 11 Eylül 2020 tarihinde 23.30 - 23.55 saatleri arasında Alsancak’ta sakin Izzat Albarmawi’nin evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, evin salon kısmındaki koltuk üzerinde karton kutuda 4, yatak odasındaki komodin çekmecesi üzerinde 3 ayrı paket halinde 2 gram hintkeneviri türü madde tespit edildiğini söyledi. Polis, ayrıca sehpa üzerinde içlerinde tütünle karışık uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet sarma sigara izmariti tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, ev sahibi Izzat Albarmawi ile orada misafir olarak bulunan Amjad Issa ve Mohannad Ouri’nin gözaltına alındığını kaydetti.Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, hafta sonu olmasından dolayı uyuşturucu maddenin analize gönderilemediğini, aranan bir şahıs olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.