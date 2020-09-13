İnşaata sakladı

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Mehmet Kılıç’ı takibe aldı. Kiralık araçla Girne’ye bağlı Boğazköy’e giden Kılıç, toprak yolda ilerlerken polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada naylona sarılı 30 gram hintkeneviri ele geçirildi. Yapılan soruşturmada zanlının civardaki bir yarım inşaata girip çıktığı tespit edildi.

Narkotik ekipleri, dedektör köpekle inşaatta arama yaptı, ikinci kata saklanılmış olan 90 gram uyuşturucu maddeyi buldu.

Gözaltına alınan Kılıç dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Dedektör köpekle arama yapıldı



Soruşturmayı yapan polis, 12 Eylül saat 11.00 sıralarında Boğazköy’de kiralık araçla toprak yolda seyreden Mehmet Kılıç’ın durdurulduğunu söyledi.Polis memuru, zanlının aracında yapılan aramada naylona sarılı 30 gram hintkeneviri bulunduğunu ifade etti.Çevreden yapılan soruşturmada zanlının civardaki bir yarım inşaata girip çıktığının tespit edildiğini kaydeden polis, narkotik dedektör köpeği ile söz konusu yerde arama yapıldığını söyledi. Polis, ikinci katta 90 gram daha hintkeneviri uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.Zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiğinin araştırılacağını açıkladı. Zanlının evinde henüz arama yapılmadığını, uyuşturucu maddenin analize gönderilemediğini belirten polis, soruşturma amaçlı 3 gün süre talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.