Lefkoşa’da ve Paşaköy’de yangın

Lefkoşa’da iş hanı damında, Paşaköy’de balya dolu arazide yangın çıktı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte neredeyse her gün yangın çıkıyor.

Ülkede dün de Lefkoşa ve Paşaköy’de yangın meydana geldi.

Lefkoşa’da Lefkonuklu İş Hanı’nın damında çıkan yangında birçok eşya kullanılmaz hale geldi.

Paşaköy’de ise Adil Sadun'a ait yığın halde bulunan balyalarda yangın çıktı. Bu arada önceki gün de Gazimağusa’da çıkan yangında akasya ağaçları zarar gördü.

İş hanının damında yangın



Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde Sht. Kemal Ünal Sokak üzerinde bulunan Lefkonuklu İş Hanı’nın damında çıkan yangında 3 plastik su deposu, bir klima dış ünitesi, 25 metre karelik izolasyon malzemesi, bir kanepe ve yastık yandı. Polis açıklamasına göre, yangın dün saat 13.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Paşaköy’de balyalar yandı

Paşaköy'deki ağıllar bölgesinde, Ecevit Güvercin ve Adil Sadun'a ait yığın halde bulunan balyalarda yangın çıktı.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; saat 13.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen bir sebeple başlayan yangına, polis itfaiye, Vadili Belediyesi ve askeri birliğe ait su tankerleri ile müdahale etti. Yangın sonucu tüm balyalar küle döndü.

Ağaçlar zarar gördü

Gazimağusa’da önceki gün Çörek Sokak Patates Ambarları mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar tamamen, plastikten mamul sulama ana hat borusu ve 15 adet akasya ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.