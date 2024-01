Ara karar verilemedi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35’i KKTC’den giden voleybol kafilesi olmak üzere 72 kişinin öldüğü Adıyaman'daki İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesi, bugün saat 10.00’a (Kıbrıs saatiyle 09.00’a) ertelendi. 17 tanığın dinlendiği dünkü duruşmada ara karar verilmesi bekleniyordu ancak sanık avukatlarının beyanlarına geçilemediği için dava dördüncü güne uzadı.

Otel çalışanları tanık olarak dinlendi

Bu arada İsias Otel davası üçüncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi. Türkiye saatiyle 09.00’da başlaması beklenen duruşmanın üçüncü gününde ilk İsias Otelin resepsiyon görevlisi Ahmet Can dinlendi. Can, olay sırasında evde olduğunu söyledi. Resepsiyonda çalıştığını ve Ahmet Bozkurt ve oğullarını tanıdığını kaydeden Can, otelle Ahmet beyin ilgilendiğini söyledi. Can, “Çocukları gelip gidiyorlardı, işlerle ilgilenmiyordu. Hafta sonu kahvaltıya geliyorlardı. Biz ise hesapları müdüre devrediyorduk.. Otelde kalmazdı oğulları, kızları bilmiyorum. Adana’dan gelen enişteleri bazen gelip kalıyordu” şeklinde devam etti. Mahkemede daha önce verdiği ifade okunan Can, otelde 2 senedir çalıştığını ancak otelin 9. katında yapılan tadilat değişikliği konusu ve imar affı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Can, “Otelin 9. katı kapalıydı. Orayı hiç görmedim. Çocuklar çıkarlardı ama odaya girip çıktığını görmedim” dedi.

“Sorumlu Ahmet Bozkurt’tu”

İsias davasında ikinci tanık Celal Görücü mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Otelin muhasebesinde çalıştığını ve sanıkları tanıdığını söyleyen Görücü, iddianame hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine “Depremi hepimiz yaşadık.. Otelde kolon kesilme gibi bir olay olmadı” dedi. Görücü, otelden Ahmet Bozkurt’un sorumlu olduğunu, Efe Bozkurt’un ise otele ve muhasebeye baktığını kaydetti. Görücü, “İdari işlerden Efe Bozkurt sorumluydu. Şirkette söz sahibiydi. Gün içindeki hasılatları ona veriyorduk” şeklinde konuştu.

“Son söz onundu”

Otelin teknik elemanı tanık Hasan Gündüzoğlu sanıklarla akraba olmadığını söyledi. Otelde 2008’de teknik eleman olarak işe başladığını belirten Gündüzoğlu, “Ahmet Bozkurt benim işverenimdi. Son söz Ahmet Beyindi, Efe bey de bir kaç yıldır otelle ilgileniyordu. Mehmet Fatih Bozkurt’un bir ilgisi yoktu. Personelle ilgileniyordu” dedi. Tanığın dinlenmesinin ardından saat 14.00 ‘e (Türkiye saati) kadar duruşmaya ara verildi. Otelde komi ve vale olarak çalışan İbrahim Kaya ise ifadesinde sanıklarla bir akrabalık bağı olmadığını söyleyen ancak Ahmet Bozkurt ve oğullarını bildiğini söyledi. Tadilat dönemi otelden ayrıldığını ancak yapılan tadilat ve değişikliklerden haberdar olduğunu kaydeden Kaya, Ahmet Bozkurt’un talimatıyla yapılan tadilatın ana merkezi kapsamadığını belirtti. Ahmet Bozkurt’un üst katta bir ofisi olduğunu ancak sürekli kullanmadığı ofise bir başkasının çıktığını da görmediğini kaydeden Kaya, Bozkurt’un 2 oğlunun talimat verme durumu olmadığını söyledi. Kaya, aileden de zaman zaman otelde kalanlar olduğunu kaydeden Kaya, Efe Bozkurt’un da otelde 2021’de çalışmaya başladığını belirtti.



“Efe Bozkut’un 2022’den sonra otele gelip gitmeye başladı”

Beşinci tanık olarak otelin teknik ekibinden Enver Demir dinlendi. Sanıklarla akrabalık bağı olmadığını söyleyen Demir, depremde orada olmadığını, izinli olduğunu söyledi. Otelin teknik ekibinde olduğunu ifade eden Demir, Efe Bozkut’un 2022’den sonra otele gelip gitmeye başladığını söyledi. Ahmet Bozkurt’un otelde genelde lobide olduğunu söyledi. Ahmet Bozkurt’un ailesinin otele gelip gittiğini, bazen de kaldığını ifade eden Demir, “Efe Bozkut’un otel personeline talimat verdiğini görmedim” dedi.

“Bozkurt’tan habersiz bir çivi bile çakılmazdı”

İsias davasında Ahmet Bozkurt ve ailesinin şoförlüğünü yapan Bahaddin Ateş altıncı tanık olarak dinlendi. Ateş ifadesinde sanıklarla bir akrabalığı olmadığını söyledi. Ahmet Bozkurt’un getir-götür işlerini yaptığını kaydeden Ateş, Ahmet Bozkurt’un otelin patronu olduğunu, Efe Bozkurt’un da 2022 yılında geldiğini belirterek, Mehmet Fatih Bozkurt’un ise Renault’ta çalışırken satın alma işlerine baktığını kaydetti. “Ahmet Bozkurt’tan habersiz bir çivi bile çakılmazdı” diyen Ateş, otelde maaşlı çalışan Efe Bozkurt’un 2022’den deprem gününe kadar otele baktığını belirtti.

“Otel öne doğru yıkıldı”

İsias davası duruşmasında 7’nci tanık İsias Otel personeli Zeynel Can dinlendi. Can, sanıklarla bir akrabalığı olmadığını; Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’u tanıdığını söyledi. Deprem anını anlatan Can, depremi hissettiğinde çalıştığını ve lobide olduğunu, sarsıntıyı hissetmesiyle dışarıya, otelin doğu tarafına yola koştuğunu, bir süre gittikten sonra artık yürüyemediğini ve dışarda durduğunu anlattı. Can, otelin doğu yönünde yani öne doğru yıkıldığını söyledi. Can, depremde yaralanmadığını belirtti. Oteli Ahmet Bozkurt’un işlettiğini, Efe Bozkurt’un da depremde 4-5 ay önce geldiğini belirten Zeynel Can, Efe Bozkurt’un personel alımı için yetkisi olmadığını kaydetti.

“Burası yıkılmaz gibi geliyordu”

İsias Otel çalışanlarından Nusret Yıldız, depremin ardından enkaza gitmediğini ancak önünden geçtiğini ve çok şaşırdığını belirterek, “Bana hep her yer yıkılsa da burası yıkılmaz gibi geliyordu” dedi. Yıldız, Ahmet Bozkurt’la bir akrabalık bağı olduğunu söyledi. İsias Otel sahiplerini tanıdığını, son 10 yıldır da muhasebe işlemleri, vergileme beyanname işlemlerini yaptığını anlatan Yıldız, bu işlemleri yaparken Ahmet Bozkurt ve Celal Görücü’den yardım aldığını bildirdi. Nusret Yıldız, İsias Otel’in normal bir mükellef olduğunu ve hizmet geliri açısından çok yüksek gelirli olmadığını belirtti. Otelin aşçısı Mehmet Ali Korkmaz, sanıklardan kimseyle akrabalığının olmadığını söyledi. Korkmaz, yemek yaptığı yerin bağımsız olduğunu ve otelden girip çıkmadığını söyledi. Oteli Ahmet Bozkurt’un çalıştırdığını ve Bozkurt’un genellikle lobide oturduğunu kaydeden Korkmaz, yemekleri götürdükleri koridorun ne zaman açıldığını bilmediğini ifade etti.

“Çimento Göksu çayındaki kumdan yapıldı”

İsias Otel davasının 10’uncu tanığı, otelin inşasında çalışmış kalıp işçisi Abuzer Demir, binanın inşasındaki betonun, Göksu çayından temin edilen kumun çimentoyla karıştırılmasından elde edildiğini söyledi. Demir, inşaatın ev amaçlı başladığını, daha sonra otele çevrildiğini de ifade etti. Demir, mahkemede verdiği ifadede, sanıklarla bir akrabalığı olmadığını, 1992 yılında otelin inşaatında çalıştığını belirterek binanın projesine uygun yapıldığını kaydetti. Otel inşaatında kalıp işlerinde görev aldığını belirten Abuzer Demir, 2001 yılında bodrumda bir su deposu ve çiçeklilerin yapıldığını söyledi. Tadilattan sonra otele girmediğini, Adıyaman’ın önde gelenlerinden olduğu için Ahmet Bozkurt’u tanıdığını kaydeden Demir, oğullarından Mehmet Fatih Bozkurt’u da tanıdığını ama Efe Bozkurt’u ismen bildiğini ifade etti. Teras kısmıyla ilgili bilgisinin olmadığını kaydeden Demir’e müştekilerden Osman Akın, kalıp hesaplanmasının nasıl yapıldığını sordu. Tanık Abuzer Demir, kalıbın içine konulacak demir için ekstra para aldığını hatırlamadığını söyledi. Demir, Ahmet Bozkurt’un binayı kendisinin yaptığını, demircinin kim olduğunu da anımsamadığını belirtti.

“Efe Bozkurt talimat verirdi”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias Otel davasının 11’inci tanığı otelin temizlik sorumlusu Mahmut Çetin, “kaçak kat” olarak tabir edilen yer için kullanılan malzemeyi görmediğini, kendisi 2017’de otelde işe başladığında oranın bittiğini söyledi. Tanık Mahmut Çetin, sanıklarla bir akrabalığı olmadığını ifade etti. 6 Şubat’ta deprem olup bina yıkıldığında kendisinin meydanda olduğunu belirten Çetin, Ahmet Bozkurt’u “otelin patronu” diye tanımladı. Efe Bozkurt’un da otele geldiğini, Mehmet Fatih Bozkurt’un ise Reno servisinde çalıştığını kaydeden Çetin, “Ahmet Bozkurt otele geldiğinde önce lobide dolaşırdı. Ofisine haftada bir çıkardı. Kimse ofisine çıkmazdı. Efe Bozkurt otele geldikten sonra talimatları o verirdi. İşçi alımında önce müdürle konuşurlardı, o olur derse Efe Bozkurt’un işe alma yetkisi vardı ama Ahmet Bozkurt istemezse olmazdı.” bilgilerini paylaştı.

Depremlerde çocuklarını kaybeden aileler, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazına çiçek bıraktı

Gözyaşları hiç dinmiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelde çocuklarını kaybeden aileler, otelin enkazına çiçek bıraktı. 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın arasında otelin enkazına giden aileler, buraya çiçek bıraktı, dua etti. Ziyarette duygulu anlar yaşanırken bazı ailelerin ağladıkları görüldü. İsias Oteli'nin yıkılması sonucu oğlunu kaybeden Mehmet Tabarlı, AA muhabirine, sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Duruşmaya verilen arada ailelerle birlikte buraya geldiklerini dile getiren Tabarlı, "Ben de oğlumu bu enkazın olduğu yerde kaybettim. Bizler bu işin peşindeyiz, hiçbir zaman bırakmayacağız sonuna kadar devam edeceğiz. Adalete güveniyoruz. İnşallah adalet tecelli eder." dedi. İrem Aydoğdu ise Adıyaman'a ikinci kez geldiğini söyleyerek, "Buraya gelmek aynı travmaları yaşatıyor. Sanıkların müebbet almalarını istiyoruz. 72 cana olası kast bile yeterli değil." diye konuştu.