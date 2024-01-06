Neler oluyor

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ‘Avrupa Tutuklama Emri’ çıkarması nedeniyle Yılbaşı gecesi Roma’da kaldığı otelden alınan avukat Akan Kürşat’ın tutukluluk süresinin İtalyan Mahkemesi tarafından 16 Ocak tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Kürşat’ın ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne iadesiyle ilgili diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rum polis sözcüsü Hristos Andreu ise Kürşat’ın Kıbrıs’a iadesinin 10 günlük süre içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Cyprus Mail gazetesinin internet sitesinde yer alan bir habere göre; Rum Yönetimi dün bir açıklama yaparak 4 Kıbrıslı Türk avukat hakkında ‘Avrupa Tutuklama Emri’ çıkarıldığını duyurdu. İsimleri açıklanmayan Kıbrıslı Türk avukatların Rum mülklerinin yabancılara satışına aracılık etmekle suçlandığı kaydedildi. Bu arada Akan Kürşat’la eşi Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin Larnaka’dan değil, Ercan’dan çıkış yaptıkları teyit edildi.

Alithia gazetesinin haberine göre; Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, 2007 yılında Kürşat için çıkarılmış bir Avrupa tutukluluk emri bulunduğunu ve bu emrin çıkarılmasındaki sebeplerin de açıklandığını kaydetti. Letimbiotis, Kürşat’la eşinin Larnaka’dan seyahat etmediğini duyurdu. Rum Sözcü Kürşat ve Özdenefe’nin, Ercan Havaalanından VIP olarak çıkış yaptıklarını iddia etti.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Kıbrıslı Türk İçin Komplo ve Yasadışı Arazi Mülkiyeti Suçlaması”, Haravgi gazetesinde de “Kıbrıslı Türk 16 Ocak’a Kadar İtalya’da tutuklu Kalacak” başlığıyla yansıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 09:55