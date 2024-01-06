Ömer KADİROĞLU

Girne- Lefkoşa anayolu üzerinde seyir halindeki araç aniden alev alarak, tamamen yandı. Elde edilen bilgilere göre; anayolda seyreden Mehmet Ali Sungur yönetimindeki KY 533 plakalı araç bir anda alev topuna döndü. Ön kaportadan çıkan dumanları gören sürücünün, yol kenarına park edip, araçtan ayrılması olası bir felaketi önledi. Alevlere teslim olan araç kısa sürede demir yığınına döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen aracın motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı yandığı tahmin edilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Park halindeki araç tutuştu

Bir başka araç yangını da Lefkoşa’da meydana geldi. Hatay Sokak üzerinde park halinde bulunan FT 885 plakalı araçta muhtemelen motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümü ile ön kaputu yandı, ön camı, çamurlukları ve tamponu ise çıkan ısıdan dolayı zarar gördü.

