Tapu yerine geçmez

Avukat Hasan Yücelen, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan mülklerinin başkalarına verildiğini tespit eden Rumların Güney Kıbrıs mahkemelerinde açtığı davalar üzerine, malların satışı, inşası ve söz konusu inşaat firmalarının ortakları hakkında uluslararası alanda tutuklama emri çıkarıldığını belirtti. Yücelen, sadece Rum mallarını satanlar değin, alanların da tutuklanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yücelen, sözleşme yöntemiyle mülk satışları konusunda da uyardı. Yücelen “Sözleşme ile alınan mal tapu nezdinde devir yapılmadıktan sonra bir geçerliliği olmaz. Tapuda kimin adına kayıtlıysa mal onundur” dedi.

Avukat Yücelen şunları söyledi:

“Bu süreç kapıların açılması ile başladı. Kuzeyde mülklerini bırakan Rumlar, buradaki mallarıyla ilgili araştırma yaptıktan sonra güneydeki mahkemelere başvurarak, mallarının devlet tarafından bazı şahıslara verildiğini belirtip, şikayetçi oldu. Birçok avukatın da inşaat yapım şirketlerinde ortak veya direktör olması nedeniyle güneyde açılan davalarda adları geçti.

Davalarda sanık olan şahısların uluslararası tutukluluklarını talep eden bir süreç başladı. Alkan Kürşat’ın İtalya’da tutuklanmasıyla güneyin yargılama talebi yürürlüğe koyuldu.

Rum hükümet sözcüsü, Kürşat’ın güneye geçerse tutuklanacağını söyledi. Hem kuzeyde inşaat yapan müteahhitler hem de o şirketlerle bağlantılı olan ortak ve direktörler tutuklanma süreciyle karşı karşıya kalabilir.

Ayrıca mülk alanların da aynı sıkıntıyı yaşaması söz konusudur.”

