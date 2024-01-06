Tetikçi konuşmadı

Suna ERDEN

Türkiye’nin İstanbul ilinden Bilal Tula’yı vurması için gönderilen Abdulkadir Yavuz ile olayın ardından tutuklanan Oktay Felek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polisteki ifadesinde kendisini azmettirenlerin ismini vermeyen Yavuz, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Kurşunlama olayıyla bağlantısı tespit edilemeyen ancak Tula’yı tehdit ettiği belirlenen Oktay Felek ise dün teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada her iki zanlı hakkındaki olgular yeniden aktarıldı. Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 sıralarında Lefkoşa'da Akın Başak Sokak Selba Homes Forest B Blok’ta park yerinde bulunan Bilal Tula'ya ait olan NZ 417 plakalı aracın sağ arka kapı kısmına iki el ateş edildiğini söyledi.

Polis, saat 08.00'de olayın rapor edildiğini, yapılan incelemede olay mahallinde iki adet boş kovan ve iki adet deforme olmuş çekirdek bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, gerek güvenlik kameralarından gerekse Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtlarından yapılan inceleme ve kontrollerde olaya karışan aracın ZRE 198 plakalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, araç ile ilgili olarak bölgede yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde Lefkoşa'da terminal içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu söyledi.

Polis, aracın içeresinde yapılan araştırmada 9 mm tabanca ve 32 adet 9 mm mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Taksi ile Ercan’a gitti

Polis, zanlının olay sırasında kullandığı eldivenleri terminal bölgesinde bir TIR’ın altına attığının tespit edilerek, emare olarak alındığını, yine olay sırasında takmış olduğu bereyi attığı çöp varilinin tespit edilerek, berenin de emare olarak alındığını açıkladı.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının taksi ile Ercan Havaalanına gittiğini, isminin Abdulkadir Yavuz olduğunu belirlediklerini kaydeden polis, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile KKTC'den ayrıldığını tespit ederek, uçağın aprona tekrar inişi sağladıklarını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının giriş çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC'ye ilk kez 20 Aralık 2023 tarihinde giriş yaptığını, 23 Aralık 2023 tarihinde ise çıkış yaptığını ve son kez 25 Aralık 2023 tarihinde tekrar KKTC'ye giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada olayda kullanılan aracın Yusuf Tuncel tarafından kiralandığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Tuncel’in 21 Aralık’ta ülkeye geldiğini, 24 Aralık’ta çıkış yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Balistik inceleme sürüyor

Polis, emare alınan silah ve mermilerle ilgili balistik incelemenin sürdüğünü belirtti. Polis, ayrıca zanlının cep telefonunda da inceleme yapıldığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Felek’in bağlantısı tespit edilemedi

Lefkoşa’da Bilal Tula’nın aracının kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan Oktay Felek’in silahlı saldırıyla bağı bulunmadığını ancak tehditle mal isteme suçundan dün mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 14 Aralık 2023 tarihinde whatsapp aracılığı ile Bilal Tula’yı arayıp, “İş yerine ait aracı satıp, parasını bana vereceksin. Yoksa seni ayaklarından vurdurturum” diyerek, tehdit ile mal isteme suçunu işlediğini ifade etti.

Polis, Bilal Tula’nın aracının 26 Aralık 2023 tarihinde kurşunlanması üzerine zanlı hakkında şikayet yapıldığını ve aynı tarihte tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının kurşunlama olayı ile ilgili bağının tespit edilmediğini belirtti. Polis, zanlının tehditle mal isteme suçundan teminata bağlanmasını talep ederken, benzer meseleden askıda davası olduğunu da söyledi.

Mahkeme, Oktay Felek’in 50 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlı Yavuz ise 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.