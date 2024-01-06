Tutuklu yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alkollü, süratli ve ehliyetsiz araç kullanarak, bisikletiyle seyreden 25 yaşındaki Zambiya uyruklu Gabriel Shimata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan Hüseyin Bal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada detayları aktaran polis, kazanın 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, cadde boyunca MP 468 plakalı salon araçla, süratli bir şekilde, birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü seyreden zanlının, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiğini ve bisiklet ile seyreden Kasongo’ya çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun 3 metre havalanıp, 56 metre uzağa savrulduğunu belirtti.

Polis memuru, aracın ise çarpma noktasından 105 metre sonra durabildiğini açıkladı. Polis, ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, zanlının kaza yaptığı aracın başka bir şahsa ait olduğunu, araçta ve çarptığı yerlerde yaklaşıp bir milyon TL hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis, zanlının 2022 yılında ülkeye geldiğini, çalışma izni bulunduğunu ancak güçlü bir bağının olmadığını dile getirerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, Hüseyin Bal’ın 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.