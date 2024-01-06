Tümü öğrenci

Türkiye’deki hastanelerden aldıkları sağlık raporlarının tarihlerini değiştirip, KKTC’de oturma izni almak için muhaceret sistemine kaydeden tümü üniversite öğrencisi 6 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Sahtelenmiş raporla oturma izni alan Ayla Şafak, Fırat Demir, Ayşenur Yavuztürk, Meryem Bayram teminatla serbest bırakıldı.

Baran Göven ve Samet Azboyu’nun ise soruşturma amaçlı 3 günü süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlılar Fırat Demir, Ayşenur Yavuztürk ve Meryem Bayram’ın 2023 yılı Aralık ayı içerisinde Türkiye’deki hastanelerden temin ettikleri sağlık raporlarının tarihlerini cep telefonlarındaki programla değiştirip, sahteleyerek, güncel hale getirdikten sonra muhaceret sistemine aktardıklarını söyledi.

Polis, Ayla Şafak’ın ise Türkiye’de arkadaşına sahtelettği sağlık raporunu muhaceret sistemine girdiğini açıkladı.

Polis memuru, Baran Göven’in ise Samet Azboyu’nun Türkiye’den temin ettiği sağlık raporunu PDF formatına getirdiğini söyledi. Polis, Azboyu’nun ise tarihleri değiştirip, muhaceret sistemine kaydettiğini açıkladı.

Polis, Göven ile Azboyu’nun cep telefonlarında yapılan incelemede raporla ilgili mesajların tespit edildiğini belirtti.

4 zanlı teminatla serbest

Polis memuru, Ayla Şafak, Fırat Demir, Ayşenur Yavuztürk ve Meryem Bayram’ın teminata bağlanmasını, Göven ile Azboyu’nun ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, tümü üniversite öğrencisi olan 6 zanlıdan Göven ile Azboyu’nun 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme, Ayla Şafak, Fırat Demir ve Meryem Bayram’ın 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Zanlı Yavuztürk ise 30 bin TL nakit ve 250 bin TL şahsi kefaletle serbest bırakıldı.



