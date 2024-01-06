Birlikten kuvvet doğar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da Ceditler Ruhuyla Dilde Fikirde İşte Birlik Yılı Açılış Töreni ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) toplantısına katıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (ASBÜ) yer alan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın açılış konuşması ile devam etti. Arıcan konuşmasında, "Sizin fahri elçiniz olarak Kıbrıs Türkünün sesini duyuruyoruz" dedi.

Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmasına, Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'yu anarak ve Kıbrıs için önemlerinden bahsederek başladı.

Türkiye'nin tüm Türk dünyasının lideri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir birlik oluştuğunu kaydeden Tatar, ekonomik, siyasi ve sosyal iş birlikleri ile Türk dünyasının güçleneceğine inanç belirtti.

KKTC'ye uygulanan izolasyonlardan ve KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkilerine yönelik sergilenen engelleme çabalarından bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı.

Türk devletleri arasındaki bağların pekişmesi için bu tarz toplantıların önemli olduğunu söyleyen Tatar, Türk devletlerine "Aramızdaki bağlar daha da güçlenmeli" diye seslendi.

"Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır" diyen Tatar, KKTC'nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının önemine vurgu yaptı ve bu karara destek olan tüm devletlere teşekkür etti.

Türkiye Kamu-Sen’in İstişare Toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya temasları çerçevesinde, davetli olarak Türkiye Kamu-Sen’in İstişare Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.

Antalya’da Mirage Park Resort’ta yapılan toplantı, Kıbrıs ile ilgili film gösterimi ile başladı. Ardından konuşmalar yapıldı.

Tatar, konuşmasının başında toplantıya davet edilmekten duyduğu onuru dile getirdi.

KKTC’nin bağımsız ve özgür olarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Tatar, KKTC’nin arkasında 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili bilgi veren Tatar, Kıbrıslı Türklerin 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı, Türkiye’nin ise Kıbrıs Türk halkının garantörü olduğunu anlattı ve Avrupa Birliği’ni; Annan Planı’na “evet” diyen Kıbrıs Türk halkına danışmadan ve garantör ülke Türkiye dışlanarak Güney Kıbrıs’ı üye olarak aldığı gerekçesiyle eleştirdi.

