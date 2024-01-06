Cami baskını

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe’de, cami avlusunda pusuya yatan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi, 75 yaşındaki Kıbrıslı Rum Georgios Areste ile 45 yaşındaki Vietnamlı Huynh Thilem isimli iki kişiyi tutukladı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Nurettin Enginer, 4 Ocak’ta, Mormenekşe’de, köy camisi avlusunda uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi aldıklarını ve bölgede pusu görevine başlandığını açıkladı. Polis, aynı gün, mahkeme huzurunda bulunan zanlıların cami avlusuna NAM 683 plakalı araç ile geldiklerini aktardı. Polis, zanlıların alıkonulduğunu ve araçta yapılan arama sonucunda, arka kısımda, paspas üzerinde, bayan ceketi içerisinde bir poşette 3 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, meselenin de ciddiyetine vurgu yaptı ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.