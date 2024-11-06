Aracında 382 bin lira bulundu

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Polis, Güzelyurt’ta tefecilik yaptığı tespit edilen bir kişiyi suçüstü yakaladı, aracında yapılan aramada 382 bin 420 TL bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında kafeler, barlar vb. eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 858 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol sırasında, 96’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, biri emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 144’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 286 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 725 araç sürücüsü kontrol edildi ve 61’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak ve 134’ü çeşitli trafik suçlarından olmak üzere toplam 241 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edildi.

Araçta yüklü miktarda para bulundu, tefeci olduğu anlaşıldı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimler kapsamında kontrol maksatlı durdurulan ve tasarrufunda 382 bin 420 TL nakit para tespit edilerek, izinsiz faaliyette bulunmak suretiyle tefecilik yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 847 araç sürücüsü kontrol edildi ve 30’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 18’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 60 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edildi.

