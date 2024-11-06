Yargıç azarladı

Lefkoşa’da aldatıldığı için kendisinden boşanmak isteyen eşini, ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran Emin Aksoy hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 9 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun belirtti. Yargıç, kimsenin kaba kuvvet kullanarak böyle bir suç işlemeye hak ve yetkisi olmadığını kaydetti. Yargıç, boşanmak isteyen eşini ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran sanığa bu bağlamda hoşgörü ile yaklaşılamayacağını ifade etti. Ağır ceza yargıcı, ekonomik olarak eşine bağlı olan kadınların şikayetlerini geri çektiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

Yargıç, kadınlara yönelik şiddet suçlarındaki ciddi artışa değinerek sanık lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirerek 9 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

