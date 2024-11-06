Kafası bozuk

Hüseyin ÇİÇEK

Kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini kabloyla darp ettiği, ardından zorla cinsel ilişkiye girerek tecavüz suçu işlediği iddia edilen Mustafa Tokgöz şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

İskele’nin Long Beach bölgesinde çiftin evinde yaşandığı öne sürülen olayda zanlının eşini bıçakla tehdit ettiği de belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Tunceli, zanlının, 28 Ekim ile 29 Ekim tarihleri arasında, 23.00 ve 01.00 saatleri arasında, yatak odasında, kendisini aldattığı şüphesiyle, eşinin, vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 20 santim uzunluğundaki bıçağı göstererek, “beni aldattın, itiraf et yoksa seni öldüreceğim” diyerek tehdit ettiğini, ardından zorla tecavüz ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının yine 2 Kasım ile 3 Kasım tarihleri ve 23.00 ve 03.00 saatleri arasında, müştekiyi, vücudunun muhtelif yerlerine kablo ile vurarak darp ettiğini ve zorla tecavüz ettiğini mahkemeye aktardı.

Şikayetin önceki gün yapıldığını, zanlının aynı gün tespit edildiğini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

