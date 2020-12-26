Aranan 3 kişi var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basıp darp ve soygun suçu işleyen Godwin Obediah Agbedı, Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhırıa hakkındaki soruşturma devam ediyor. Suçla bağlantılı 3 kişi daha aranırken, 4 zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların evine zorla girdikleri Uwadiale’yi darp edip, 5 bin lirasını, iPhone telefonunu ve bazı kişisel eşyalarını çaldığı öne sürüldü.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, soygun ve darp olayının 22 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, Godwin Obediah Agbedi, Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhıria’nın henüz tespit edilemeyen 3 kişi ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evine izinsiz girdiğini söyledi.

Polis, zanlıların Uwadiale’yi darp ettiklerini, çantasını, tıraş makinesini, bazı şahsi eşyalarını, 5 bin TL parasını, iPhone 6 S Plus marka cep telefonunu ve laptopunu zor kullanarak, alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, şikâyet üzerine ilk etapta Godwin Obediah Agbedi’nin tutuklandığını, ardından Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhıria’nın gözaltına alındığını açıkladı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin daha arandığını söyledi.

Olay yerinde çok sayıda güvenlik kamerası olduğunu kaydeden polis, görüntülerin incelenmesinin sürdüğünü belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan para ve eşyaların bulunamadığını, aranan 3 kişi olduğunu belirterek, 5 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.