Bütçe uyarısı

Serdar ŞENGÜL

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, 2021 yılı bütçesini incelemeye aldığını belirtirken, öngörülen devlet gelirlerinin karşılanması konusundaki endişelerini dile getirdi. Manavoğlu, gelirleri düşen işletmelerin vergilerinde azalma olabileceği uyarısında da bulundu.

Milletvekili Manavoğlu, telefonla katıldığı Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

Manavoğlu, 2021 bütçesinin gelirlerin artacağı öngörülerek hazırlandığını söyledi. Manavoğlu, “Hazırlanan bütçede bir şey dikkatimi çekti. 2021’de beklenen devlet gelirlerinin nasıl sağlanacağı bilinmiyor. Kamu gelirleri ne kadar sağlıklı hesaplandı bu da bilinmiyor. Riskli bir durum şu anda iyi görmüyorum bu durumu” dedi.

Manavoğlu, pandemi sürecinin ülke ekonomisine çok ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, acilen yapılması gereken şeyin aşı planlaması olduğunu dile getirdi.

Planlama yapılmalı

Manavoğlu, şunları söyledi: “İlk etapta dünya ile eş zamanlı aşı organizasyonu yapılmalıdır. Bu en önemli unsurdur ve akabinde de sektörlerin önümüzdeki yılla beraber turizm planlamaları ve diğer iş planlamalarının da yapılması gerekiyor. Planlama yapılırken sektörlerin temsilcilerinin de görüşleri alınmalıdır. Şu an pandemi açısından avantajlıyız iyi atlatıyoruz. Bunu avantaja çevirmeliyiz. Açılım da Şubat ayı itibari ile olabilir. Çünkü kaynağa yine ihtiyaç duyacağız Hükümetin artık hızlı bir şekilde harekete geçmesi lazımdır. Bu ülkenin çeşitli düzenlemelere ihtiyacı var bunlar yapılmalıdır.”