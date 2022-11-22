Aranan şahıs  bulunamadı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Alayköy'de gerçekleştirilen Pars Operasyonu’nda ele geçirilen bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma sürüyor. Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ahmet Sinan Yaşar ve Müslüm Çoban dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suçla bağlantılı aranan bir şahıs olduğu belirtildi.

Polis memuru Ozan Özder 11 Kasım 2022 tarihinde saat 19.45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu kapsamında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, kontrol amaçlı aracın yanına gidildiğini, Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan üzerinde ve içerisinde bir kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sırt çantasıyla yakalandığını belirtti.

Polis, Ahmet Sinan Yaşar’ın yanı sıra araç içerisinde bulunan zanlı Müslüm Çoban suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis memuru Ozan Özder, aranan bir şahıs, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.