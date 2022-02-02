Aranan şahıs var

Lefkoşa'da evinde yapılan aramada 12 gram hintkeneviri bulunan Emmanuel Chukwuemeka Agubolam hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıya uyuşturucu satan şahsın arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 28 Ocak 2022 tarihinde 14.35 - 15.20 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekibi tarafından, zanlının Lefkoşa’da ikamet ettiği adrese gidildiğini söyledi.

Polis, ekipleri fark eden Emmanuel Chukwuemeka Agubolam’ın pencereden siyah bir poşet attığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının gösterimi ile attığı poşetin bulunduğunu, içerisinde 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının evinde ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bularak emare aldıklarını belirtti.

Sorgulanan zanlının uyuşturucuyu 16 Ocak 2022 tarihinde bir şahıstan 25 gram olarak aldığını tespit ettiklerini ifade eden polis, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığını belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlının tutukluluk süresini 6 gün daha uzattı.