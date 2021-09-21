Aranan şahıs var

Suna ERDEN

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Girdap operasyonunda ele geçirilen bir kilo 270 gram satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu, 5 tabanca ve canlı mermiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan Arda Barış Alan ve Serhat Şah dün mahkemeye çıkarılırken, uyuşturucuların analize, silah ve mermilerin ise balistik incelemeye gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığını, zanlıların telefon görüşmelerinin inceleneceği ifade edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 16 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında başlayan geceden sabaha kadar süren operasyon sonucu Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde Arda Barış Alan’ın yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis çavuşu Bayram, zanlının ikametgâhında yapılan aramada da satışa hazır hale getirilmiş 250 gram hintkeneviri ve 720 gram ağırlığında metamfetamin, hassas terazi,4 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Bayram, Arda Barış Alan’ın ardından suçla bağlantısı olan Serhat Şah’ın da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıyı Gönyeli’deki adresinde gözaltına almaya gittiklerinde kaçmaya çalıştığını, bu esnada bir şahsın aracına çarptığını, ayrıca cep telefonunu yere atarak kırdığını ifade etti. Bayram, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize, silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili bir kişinin daha arandığını, zanlıların cep telefonu görüşmelerinin de inceleneceğini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.