Oldu mu ya!

Lefkoşa’da Kuzey Kıbrıs’a gelen 80 yaşındaki Rum kadının motosikletle önünü keserek para ve cep telefonunu çaldığı belirtilen Erkan Sapan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 15 bin TL nakit teminat ödeyerek, yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Erkan Sapan’ın 9 Eylül 2021 tarihinde saat 23.15 sıralarında Osman Örek Caddesi üzerinde yönetiminde bulunan PA 112 plakalı motosikletle, Iroulla Charalampous’un KNN 836 plakalı aracının önünü kestiğini söyledi. Polis, zanlının durdurduğu aracın arka kapısını açarak, koltuk üzerinde bulunan çantayı ve içerisinde muhafaza edilen yine Samsung Galaxy marka cep telefonunu, adına Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını ve 400 Euro nakit parayı çaldığını ifade etti.

Olayın ardından zanlının tutuklandığını belirten polis, soruşturma amaçlı 3 gündür hücrede tutulduğunu söyledi. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme,15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.