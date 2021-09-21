Fenalık geçirdi

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta yaşayan İngiliz uyruklu 61 yaşındaki Jane Newstead ile İtalyan erkek arkadaşı 62 yaşındaki Sebastiano Messina kuzeyde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Güneyden gelerek, Girne’de bir otele yerleşen zanlıların, 18 Eylül’de bir şahsın Ordu Pazarı’nda unuttuğu ve içerisinde 4 bin 175 TL para bulunan cüzdanı çaldıkları belirtildi. Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma öncesi Jane Newstead baygınlık geçirdi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 18 Eylül 2021 tarihinde Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ordu Pazarı’nda E.G.’nin ayakkabı reyonunda unuttuğu cüzdanı çaldıklarını söyledi. Polis, cüzdanın içerisinde 4 bin 175 TL nakit para bulunduğunu ifade etti.

Zanlıların kamera görüntülerinden tespit edildiğini ifade eden polis, 19 Eylül tarihinde tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda 4 bin 250 TL bulunarak, emare alındığını belirtti.

Zanlıların Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiklerini belirten polis, 17 Eylül’de KKTC’ye giriş yaptıklarını, bir otelde kalmaya başladıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, KKTC’de turist statüsünde bulunan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlıyı 7 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.